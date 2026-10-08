6 Khasiat Wortel Campur Jeruk Nipis, Wanita Pasti Suka
jpnn.com, JAKARTA - WORTEL dan jeruk nipis merupakan kombinasi ramuan yang baik untuk menjaga kesehatan.
Terlihat sepele, tetapi wortel campur jeruk nipis ini memiliki segudang manfaat untuk kesehatan.
Selain mengandung vitamin A, wortel juga memiliki berbagai kandungan lainnya, seperti vitamin B1, B3, B6, dan B9. Serta memiliki kandungan kalsium; magnesium; fosfor; kalium; sodium; dan zat besi di dalamnya.
Sementara itu, rasa jeruk nipis yang asam bisa bantu memecah makanan sehingga jadi lebih mudah dicerna.
Tak hanya itu, kandungan flanovoid di dalamnya juga bisa merangsang enzim pencernaan yang berguna untuk meredakan sembelit.
Kandungan vitamin C dan antioksidan dalam jeruk nipis bisa memperkuat imun tubuhmu.
Selain itu vitamin C dalam jeruk nipis juga bisa membunuh mikroba penyakit. Hal ini bisa mempersingkat lama sakit yang kamu alami.
Untuk mengolah wortel campur jeruk nipis cukup mudah. Siapkan 7-9 wortel segar kemudian kupas, lalu parut atau blender wortel, peras sari wortel dengan air secukupnya hingga menjadi air wortel 1 gelas.
Ada beberapa manfaat suka mengonsumsi wortel yang dicampur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk pencernaan.
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