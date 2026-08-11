6 Klub Berebut Sejarah, Indonesia Women’s League Bawa Wajah Baru Sepak Bola Putri

jpnn.com - Sepak bola putri Indonesia memasuki babak baru. I League resmi meluncurkan Indonesia Women’s League (IWL) 2026/27.

IWL 2026/27 menjadi kompetisi profesional putri pertama di bawah pengelolaan I League.

Musim perdana IWL akan diikuti enam klub, yakni Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa FC Banten, FC Bekasi City, Persikad Depok, dan Garudayaksa FC.

Kompetisi dijadwalkan dimulai pada 17 Oktober 2026. Persija Jakarta dan Persita Tangerang mendapat kehormatan tampil pada pertandingan pembuka di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta.

Format Baru untuk Kompetisi Perdana

IWL 2026/27 menggunakan sistem triple round robin. Dengan format tersebut, setiap peserta akan bertemu tiga kali sehingga masing-masing klub memiliki kesempatan lebih banyak untuk menguji kekuatan sepanjang musim.

Seluruh pertandingan musim perdana juga dipusatkan di satu lokasi. Kebijakan itu diharapkan membuat penyelenggaraan lebih efisien sekaligus menciptakan suasana kompetisi yang lebih terintegrasi.

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Namun, IWL tidak hanya menawarkan pertandingan sepak bola. I League juga membawa konsep sports festival yang memadukan laga dengan berbagai aktivitas hiburan dan interaksi di sekitar area pertandingan.

Konsep tersebut ditujukan untuk memperluas pengalaman penonton, termasuk keluarga dan masyarakat yang ingin menikmati pertandingan sepak bola putri.