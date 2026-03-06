6 Komponen Mobil Ini Wajib Dicek Sebelum Melakukan Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan mudik lebaran mengendarai kendaraan pribadi menjadi pilihan favorit bagi sejumlah pengendaran yang menempuh perjalanan jarak jauh.

Namun, saat diperjalanan berbagai kendala kendaraan seperti mobil mogok di bahu jalan, mesin overheat saat terjebak macet panjang, aki mendadak soak, hingga ban pecah di tengah perjalanan menjadi masalah yang kerap dialami pemudik.

Kondisi itu tidak hanya menghambat perjalanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi dan penumpang.

Baca Juga: 5 Hal yang Harus Anda Persiapkan Sebelum Mudik Lebaran

Kemacetan panjang juga menjadi faktor risiko tambahan.

Mesin yang terus menyala dalam waktu lama, penggunaan rem berulang, serta beban kendaraan yang penuh dapat mempercepat munculnya masalah teknis yang sebelumnya tidak terasa.

CEO Garasi.id, Ardy Alam mengatakan gangguan kendaraan saat mudik sering terjadi bukan karena mobil rusak parah, tetapi kurangnya persiapan atau komponen yang sudah mendekati batas pakai.

"Banyak pemilik mobil merasa kendaraannya dalam kondisi baik karena masih bisa digunakan, padahal perjalanan jarak jauh dengan durasi berjam-jam memberikan tekanan kerja yang jauh lebih berat pada mesin, sistem pendingin, hingga komponen kaki-kaki,” ujar Ardy dalam tertulisnya.

Sebelum melakukan perjalan mudik, Dia pun memberikan sejumlah tips bagi pemudik untuk melakukan sejumlah komponen wajib yang perlu diperiksa: