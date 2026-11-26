jpnn.com, BOGOR - Tim DVI Polda Jabar menerima sebanyak 13 body pack korban penambang ilegal yang terjebak di lubang galian emas di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

Dari total jenazah yang diterima, 6 korban di antaranya berhasil diidentifikasi.

"Update terkahir tadi malam tim sudah menerima 13 body pack," kata Kapolda Jabar Irjen Pol Hengki dalam keterangan resmi, Kamis (26/11/2026).

Pencocokan identitas dilakukan melalui pemeriksaan tanda medis, properti, serta sidik jari terhadap 13 kantong jenazah bernomor registrasi PM/062/022/DVI/BGR-P/001 hingga 013.

"Hasil rekonsiliasi dari pemeriksaan tanda medis, properti, dan sidik jari, enam korban berhasil teridentifikasi," ucapnya.

Adapun keenam korban berjenis kelamin laki-laki yang telah dipastikan identitasnya meliputi:

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1. Haer (24), warga Kampung Wanakarya, Kelurahan Karacak (PM/062/022/DVI/BGR-P/001)

2. Andres (20), warga Kampung Citerep, Kelurahan Pabangbon (PM/062/022/DVI/BGR-P/003