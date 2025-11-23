menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » 6 Laga Sisa Borneo FC di Setengah Musim Super League, Mengerikan

6 Laga Sisa Borneo FC di Setengah Musim Super League, Mengerikan

6 Laga Sisa Borneo FC di Setengah Musim Super League, Mengerikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu koordinator pendukung Borneo FC di Segiri. Foto: IG borneofc.id

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC Samarinda selalu menang dalam sebelas pertandingannya di Super League musim ini.

Tak pernah imbang, apalagi kalah.

Tidak percaya?

Baca Juga:

Lihat data Flash Score di bawah ini.

6 Laga Sisa Borneo FC di Setengah Musim Super League, Mengerikan

Pesut Etam -julukan Borneo FC, pun seperti kedinginan di puncak klasemen Super League.

Baca Juga:

6 Laga Sisa Borneo FC di Setengah Musim Super League, Mengerikanileague

Apakah rekor kemenangan beruntun berlanjut? Makin tajam?

Lihat hasil pertandingan dan jadwal sisa Borneo FC di putaran pertama Super League. Ada klasemen.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI