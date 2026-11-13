6 Laga Tanpa Dokter Tim, Persib Dibayangi Sanksi PSSI

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kembali dijatuhi sanksi denda oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

Dalam sidang yang digelar 2 November 2026, Maung Bandung menerima dua sanksi berupa denda Rp50 juta dan teguran keras.

Sanksi diterima Persib sebab insiden yang terjadi pada pertandingan Persib melawan Isenmulang Kalteng FC yang berlangsung sehari sebelumnya.

Hukuman yang diterima Persib kali ini masih sama seperti yang sebelumnya, Pangeran Biru dijatuhi denda sebesar Rp50 juta karena tidak didampingi dokter tim saat pertandingan tandang tersebut.

"Jenis pelanggaran: melakukan pelanggaran berulang yaitu tidak didampingi oleh dokter tim. Keputusan: denda Rp50 juta," tulis surat keputusan hasil sidang Komdis PSSI dalam situs resmi, Jumat (13/11/2026).

Adapun pelanggaran ini jadi yang kedua kalinya diterima tim. Sebelumnya, Persib juga dijatuhi sanksi denda Rp25 juta karena tidak didampingi dokter saat laga melawan Madura United pada 22 Oktober 2026.

Baca Juga: Shan United Bakal Jadi Saksi Kembalinya Persib Bandung ke GBLA

Keberadaan dokter Wira Prasetya yang biasanya ada di samping skuad tim saat berlatih dan bertanding pun menjadi pertanyaan Bobotoh.

Pantauan JPNN, dr Wira terakhir kali mendampingi tim saat pertandingan melawan Persik Kediri di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Minggu (18/10).