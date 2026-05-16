6 Macabre Art dalam Ghost in the Cell Direalisasikan ke Dunia Nyata

Poster ilustrasi film Ghost in the Cell. Foto: Dok. Come and See Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Come and See Pictures mempersembahkan Macabre Art Installation, sebuah pameran instalasi seni yang terinspirasi dari Ghost in the Cell, film horor komedi terbaru karya Joko Anwar.

Pameran tersebut menghadirkan 6 karya 'macabre art' yang muncul dalam film dan kini direalisasikan ke dunia nyata dalam bentuk instalasi fisik berskala nyata melalui kolaborasi lintas disiplin antara sineas, ilustrator, prosthetic artist, make-up artist, costume designer, sound artist, dan tim artistik.

Pameran Macabre Art Installation diadakan di Nirmana Falatehan, Jakarta Selatan pada 16 sampai 22 Mei, 2026 dan terbuka untuk umum secara gratis.

Enam instalasi tersebut diberi judul: The Fan, Shower Head, The Stove, The Dancer, Flood Light, dan Lady Justice.

Dalam film Ghost in the Cell, karya-karya tersebut muncul sebagai bagian dari narasi horor dan kritik sosial. Seluruh instalasi berasal dari tindakan brutal sebuah entitas dari hutan Kalimantan yang tempat hidupnya mengalami deforestasi karena tambang nikel lalu membunuh manusia-manusia dengan aura paling negatif, lalu membentuk tubuh mereka menjadi objek seni grotesk.

Melalui pameran ini, karya-karya tersebut dipindahkan keluar dari layar dan dihadirkan ke dunia nyata agar dapat dialami secara fisik, personal, dan langsung.

"Film membuat penonton melihat. Ruang pamer membuat pengunjung berhadapan langsung dengan isu di dalam film,” kata Joko Anwar, sutradara dan penulis Ghost In the Cell yang menciptakan konsep macabre art dalam film.

Melalui pengalaman ruang, suara, tekstur, cahaya, dan skala fisik instalasi, pengunjung diajak memasuki atmosfer yang sebelumnya hanya dapat dilihat melalui medium sinema.

