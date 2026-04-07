6 Makanan dengan Warna Gelap untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan ideal bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Dalam upaya menurunkan berat badan, mengonsumsi makanan yang tepat itu penting.

Makanan berwarna hitam, yang kaya akan vitamin dan mineral, bisa membantu Anda menurunkan berat badan secara efektif.

Makanan berwarna gelap yang kuat ini bisa membantu Anda merasa kenyang lebih lama, menahan keinginan, dan bahkan meningkatkan metabolisme kamu.

Makanan hitam mungkin terdengar unik, tetapi makanan ini terbuat dari banyak bahan yang sudah dikenal dengan efek yang kuat.

Makanan ini bukan sekadar versi makanan biasa yang dibakar atau dihitamkan.

Makanan ini memperoleh warna gelapnya secara alami dari antosianin, yang merupakan antioksidan yang melawan radikal bebas dan bisa membantu menurunkan berat badan.

Makanan hitam seperti kacang hitam, blackberry, dan beras hitam tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran.