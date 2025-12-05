menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Makanan Ini Bantu Turunkan Berat Badan dengan Cepat

6 Makanan Ini Bantu Turunkan Berat Badan dengan Cepat

6 Makanan Ini Bantu Turunkan Berat Badan dengan Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Berat Badan. Ilustrasi. Foto IST

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan yang lezat dan bergizi memberi Anda berbagai keuntungan.

Salah satunya adalah membantu menurunkan berat badan tanpa efek samping.

Memang, tidak ada cara mudah untuk menurunkan berat badan atau, lemak yang ada di tubuh.

Baca Juga:

Suplemen atau tonik penurun berat badan yang mewah mungkin mempengaruhi Anda.

Namun, Anda benar-benar harus meluangkan waktu dan upaya untuk menghilangkan berat badan ekstra tersebut.

Konsistensi adalah kuncinya. Kita sering mendengar bagaimana diet memainkan peran paling penting, dalam hal penurunan berat badan.

Baca Juga:

Tentu saja, tidak ada satu makanan pun yang bisa membantu Anda secara ajaib menghilangkan lemak.

Namun,ada makanan pembakar lemak tertentu yang membantu mempercepat proses.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah minyak zaitun.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI