6 Makanan Kaya Kandungan Kalsium yang Wajib Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - KALSIUM merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh.
Sebagai nutrisi yang paling melimpah di dalam tubuh kita, kalsium juga sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang.
Kalsium juga diperlukan untuk menjaga komunikasi yang sehat antara otak dan bagian tubuh lainnya.
Nutrisi penting ini secara positif mendukung pergerakan otot dan fungsi kardiovaskular.
Menurut sebuah artikel penelitian dari Perpustakaan Kedokteran Nasional AS, kalsium mengurangi gangguan hipertensi, mencegah osteoporosis, dan menjaga kolesterol tetap terkendali.
Asupan harian mineral yang direkomendasikan adalah 1000 mg.
Meskipun susu merupakan sumber kalsium yang paling umum (125 mg kalsium per 100 ml susu), terdapat sumber makanan lain yang juga kaya akan kalsium.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang kaya akan kalsium dan baik untuk tulang salah satunya ialah tentu saja keju parmesan.
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