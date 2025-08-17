6 Makanan Musim Dingin untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang paling banyak menyerang warga dunia.
Prevalensi diabetes telah meningkat secara global. Diabetes adalah suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh mengalami resistensi insulin atau kekurangan produksi insulin.
Akibatnya, sel-sel menyerap lebih sedikit glukosa darah untuk digunakan dalam metabolisme.
Diabetes bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, neuropati, amputasi kaki, kehilangan penglihatan jika tidak diobati.
Oleh karena itu, manajemen dan perawatan yang memadai harus menjadi hal yang penting ketika berhadapan dengan diabetes.
Cuaca juga bisa memengaruhi kadar gula darah atau diabetes.
Musim panas dan musim dingin memengaruhi kadar glukosa darah.
Ada beberapa diet musim dingin yang ideal yang bisa membantu mengendalikan diabetes.
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi penderita diabetes saat musim dingin salah satunya adalah wortel.
