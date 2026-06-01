6 Makanan Pemicu Asam Lambung

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Asam lambung bisa terjadi karena stres berlebihan, telat makan dan mengonsumsi makanan pedas.

Oleh sebab itu, salah satu kunci agar mag tidak gampang kambuh dan mengganggu kesehatan, hindari atau batasi mengonsumsi beberapa makanan ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung mint

Makanan yang mengandung peppermint memang menyegarkan mulut karena terasa dingin di lidah.

Selain itu, ada juga yang beranggapan bahwa makanan ini bisa menenangkan perut ketika sedang bermasalah. Sayangnya, anggapan ini tidak sepenuhnya benar.

2. Makanan pedas

Cabai yang membuat makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu komponen kimia yang diketahui bisa merangsang munculnya masalah pencernaan.

Itulah sebabnya, makanan pedas menjadi pantangan bagi orang yang sakit mag.