6 Makanan Pemicu Sakit Kepala yang Harus Anda Ketahui
jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Oleh karena itu, Anda tentu harus mengetahui apa saja makanan yang bisa menjadi pemicu sakit kepala.
Apa yang ada dalam diet Anda? Ini adalah pertanyaan penting yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri karena bisa memberikan jawaban atas masalah kesehatan Anda.
Misalnya, mungkin ada makanan yang sering menyebabkan sakit kepala.
Beberapa jenis makanan tampaknya tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi penampilan dan rasanya bisa menipu.
Mungkin wine atau keju favorit Anda bisa menjadi penyebab sakit kepala Anda.
Terkadang, faktor yang tidak terkendali seperti perubahan cuaca, bau menyengat, parfum, dan cahaya terang bisa memicu sakit kepala.
Namun apa yang Anda pilih untuk dimakan ada dalam kendali Anda, jadi periksalah daftar makanan yang diketahui menyebabkan sakit kepala.
Ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadi pemicu sakit kepala yang harus Anda ketahui dan salah satunya adalah tentu saja cokelat.
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