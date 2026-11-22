6 Makanan Penambah Stamina yang Aman Dikonsumsi Saat Perut Kosong
jpnn.com, JAKARTA - SAAT tubuh lelah, Anda tentu hanya ingin berbaring di sofa atau tempat tidur.
Selain itu, bekerja dari rumah jelas membuat kita semua malas.
Belum lagi, kita menjadi terlalu nyaman dengan gagasan duduk di satu tempat sepanjang hari, meskipun itu tidak sehat.
Menjalani gaya hidup aktif sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran.
Meskipun pola makan sudah baik, jika Anda terus-menerus merasa tidak memiliki semangat untuk menjalani hari, maka Anda mungkin ingin memasukkan makanan-makanan ini untuk meningkatkan stamina agar merasa lebih berenergi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Yoghurt
Yoghurt atau dahi mengandung kalsium dan protein. Namun, bukan hanya itu saja.
Karena menenangkan perut dan mudah dicerna, ini adalah makanan yang bagus untuk dikonsumsi sebelum berolahraga atau bahkan saat perut kosong.
Ada beberapa jenis makanan bergizi yang aman Anda konsumsi saat perut kosong untuk meningkatkan stamina dan salah satunya telur.
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