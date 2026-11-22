jpnn.com, JAKARTA - SAAT tubuh lelah, Anda tentu hanya ingin berbaring di sofa atau tempat tidur.

Selain itu, bekerja dari rumah jelas membuat kita semua malas.

Belum lagi, kita menjadi terlalu nyaman dengan gagasan duduk di satu tempat sepanjang hari, meskipun itu tidak sehat.

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Menjalani gaya hidup aktif sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran.

Meskipun pola makan sudah baik, jika Anda terus-menerus merasa tidak memiliki semangat untuk menjalani hari, maka Anda mungkin ingin memasukkan makanan-makanan ini untuk meningkatkan stamina agar merasa lebih berenergi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Yoghurt

Yoghurt atau dahi mengandung kalsium dan protein. Namun, bukan hanya itu saja.

Karena menenangkan perut dan mudah dicerna, ini adalah makanan yang bagus untuk dikonsumsi sebelum berolahraga atau bahkan saat perut kosong.