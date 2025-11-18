6 Makanan Sehat Pengganti Gula yang Bisa Anda Konsumsi
jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI makanan yang mengandung gula secara berlebihan tidak baik untuk kesehatan.
Anda bisa mengalami kadar gula darah tinggi, diabetes, kerusakan gigi, penambahan berat badan, dan obesitas.
Jika Anda seseorang yang menyukai gula, tetapi tidak bisa menyerah pada keinginan mengonsumsi makanan manis, maka ada kabar baik untuk kamu.
Tidak hanya ada banyak alternatif yang tersedia untuk gula, tetapi juga lebih lezat dan sehat.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Buah biksu
Buah biksu ideal untuk penderita diabetes dan mereka yang menderita gula darah tinggi.
Ini adalah pemanis nol gula dan nol kalori, tanpa efek samping yang berbahaya.
Itu tidak meningkatkan kadar gula darah, membuatnya aman bagi penderita diabetes, menurut Food and Drug Administration (FDA).
Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa Anda konsumsi sebagai pengganti gula dan salah satunya adalah molase blackstrap.
