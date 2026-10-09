6 Makanan Tinggi Kandungan Air yang Baik untuk Hidrasi Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hidrasi yang baik bisa memberikan manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda.

Menurut ahli gizi, delapan hingga 10 gelas air adalah yang perlu Anda minum setiap hari untuk hidrasi tubuh yang lebih baik.

Ada makanan yang memiliki kemampuan untuk mengisi kembali asupan cairan dalam tubuh Anda dan bisa menjaga Anda tetap terhidrasi.

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Tidak bisa disangkal bahwa tidak ada yang bisa menggantikan air putih.

Namun, penting juga untuk memasukkan makanan kaya air tertentu dalam diet Anda untuk menyehatkan tubuh Anda dengan mineral dan vitamin lainnya.

Menurut M Saroja Nandam, ahli diet senior, Apollo TeleHealth, asupan air kita memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan kita.

Hal ini berdampak pada asupan energi, berat badan, kinerja dan fungsi tubuh manusia.

Menjaga tubuh tetap terhidrasi sangat penting karena mengatur suhu tubuh, melumasi persendian, mencegah infeksi, mengantarkan nutrisi penting ke sel, menjaga fungsi organ dengan baik, meningkatkan kualitas tidur, fungsi otak, dan suasana hati.