6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat untuk Penderita Diabetes

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kadar gula darah tetap normal membantu Anda terhindar dari serangan penyakit diabetes.

Kita semua tahu, bagi penderita diabetes, hal terpenting adalah mengawasi apa yang mereka konsumsi.

Karena itulah cara mereka bisa menghindari lonjakan kadar glukosa dalam darah.

Meskipun mengendalikan pola makan itu penting, mengurangi beberapa komponen penting seperti karbohidrat tidak sehat.

Jika Anda adalah seseorang yang berjuang melawan diabetes, ingatlah bahwa semua karbohidrat tidaklah sama.

Mengurangi karbohidrat sepenuhnya, karena bisa meningkatkan kadar glukosa tidak masuk akal.

Hal ini karena karbohidrat sehat dan merupakan bagian penting dari pola makan bergizi.

Meskipun beberapa karbohidrat bisa meningkatkan kadar gula darah Anda, beberapa karbohidrat sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes.