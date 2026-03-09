menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat untuk Penderita Diabetes

6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat untuk Penderita Diabetes

6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat untuk Penderita Diabetes
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kadar gula darah tetap normal membantu Anda terhindar dari serangan penyakit diabetes.

Kita semua tahu, bagi penderita diabetes, hal terpenting adalah mengawasi apa yang mereka konsumsi.

Karena itulah cara mereka bisa menghindari lonjakan kadar glukosa dalam darah.

Baca Juga:

Meskipun mengendalikan pola makan itu penting, mengurangi beberapa komponen penting seperti karbohidrat tidak sehat.

Jika Anda adalah seseorang yang berjuang melawan diabetes, ingatlah bahwa semua karbohidrat tidaklah sama.

Mengurangi karbohidrat sepenuhnya, karena bisa meningkatkan kadar glukosa tidak masuk akal.

Baca Juga:

Hal ini karena karbohidrat sehat dan merupakan bagian penting dari pola makan bergizi.

Meskipun beberapa karbohidrat bisa meningkatkan kadar gula darah Anda, beberapa karbohidrat sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes.

Ada beberapa jenis makanan tinggi karbohidrat yang bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap normal dan salah salah satunya ialah quinoa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI