6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat yang Baik untuk Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - TUBUH memerlukan karbohidrat agar bisa berfungsi dengan baik.

Diet rendah karbohidrat memang bisa membantu menurunkan berat badan.

Namun, perlu mengetahui jenis karbohidrat yang tepat untuk membantu menurunkan berat badan.

Untuk menu diet yang paling baik, maka sebaiknya memilih jenis karbohidrat kompleks.

Pasalnya, karbohidrat kompleks mengandung lebih banyak serat, sehingga tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk mencernanya dan terasa kenyang lebih lama.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan salah satu buah yang mengandung gula alami seperti fruktosa dan glukosa yang bisa menjadi sumber energi bagi tubuh.

Selain itu, pisang juga mengandung serat tinggi sehingga mengonsumsi buah ini bisa membantu menurunkan berat badan.