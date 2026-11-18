jpnn.com, JAKARTA - HIPERTENSI atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.

Sodium (garam) adalah mineral penting yang berperan vital dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, dan kontraksi otot.

Namun, asupan sodium yang berlebihan bisa menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan, terutama jika Anda sudah memiliki tekanan darah tinggi, yang biasa disebut hipertensi.

Menurut para ahli kesehatan, mengonsumsi makanan tinggi sodium bisa memperburuk gejala hipertensi dan meningkatkan risiko kesehatan kardiovaskular.

Demi kesehatan Anda, Anda harus mengetahui makanan tinggi sodium mana yang harus Anda hindari untuk mengelola kadar tekanan darah Anda.

Meskipun hipertensi tidak bisa sepenuhnya disembuhkan, hipertensi bisa dikelola.

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Untuk itu, Anda harus memperhatikan obat-obatan, olahraga, dan diet Anda.

Sangat penting untuk mengurangi konsumsi garam Anda dalam pengobatan hipertensi (tekanan darah tinggi).