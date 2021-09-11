menu
6 Makanan untuk Kesehatan Hati yang Lebih Baik

6 Makanan untuk Kesehatan Hati yang Lebih Baik

6 Makanan untuk Kesehatan Hati yang Lebih Baik
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai makanan dan minuman bergizi bisa membantu menjaga kesehatan tubuh.

Salah satu manfaat mengonsumsi makanan bergizi adalah baik untuk kesehatan hati.

Agar hati tetap bugar dan sehat beserta seluruh tubuh, pola makan yang sehat sangat penting.

Seperti sistem penyaring, hati membantu membuang produk sampingan yang tidak diinginkan dan mempertahankan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi seseorang.

Namun, tidak semua jenis atau jenis makanan memiliki nilai yang sama dalam hal meningkatkan kesehatan hati.

Oleh karena itu, mengonsumsi makanan tertentu untuk kesehatan hati sangat penting.

Hati memiliki fungsi penting karena membantu membuang semua racun dalam tubuh manusia.

Hal ini terutama berlaku jika seseorang menderita kondisi tertentu yang berhubungan dengan hati, seperti sirosis atau Hepatitis C.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menjaga kesehatan hati dan salah satunya adalah tentu saja kacang kenari.

