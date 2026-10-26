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6 Makanan untuk Mengatasi Kulit Berminyak

6 Makanan untuk Mengatasi Kulit Berminyak
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Mentimun. Foto: The Juice Chief

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kulit berminyak bisa membuat rasa percaya diri Anda menurun.

Kulit berminyak membuat Anda rentan terhadap jerawat. Sebelum Anda memencet jerawat hanya untuk menyesalinya nanti, ada beberapa cara yang akan membantu Anda menghindari jerawat sama sekali.

Penasaran apa trik ajaib untuk mengakhiri masalah jerawat yang terus-menerus?

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Nah, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengonsumsi makanan yang tepat untuk kulit berminyak.

Anda lihat, ada makanan tertentu yang menjaga produksi sebum tetap terkontrol yang bisa sangat bermanfaat jika Anda memiliki kulit berminyak.

Makanan dan kulit memiliki ikatan yang dalam. Memang benar kata pepatah bahwa apa yang Anda makan benar-benar terlihat di wajah Anda.

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Anda tentu menyukai pizza dan kentang goreng, tetapi jika kamu memiliki kulit berminyak, yang rentan terhadap jerawat, Anda perlu mengubah kebiasaan makan Anda.

Masalahnya adalah makanan gorengan meningkatkan produksi sebum sehingga kulit berminyak menghasilkan lebih banyak minyak yang menyebabkan banyak jerawat.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang wajib dikonsumsi pemilik kulit berminyak dan salah satunya cokelat hitam.

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