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6 Makanan yang Ampuh Meredakan Flu dengan Cepat

6 Makanan yang Ampuh Meredakan Flu dengan Cepat
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Kacang Almond. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - FLU merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Musim dingin telah tiba lagi. Berkat semua perayaan dan cuaca yang menyenangkan, kebanyakan orang menantikan musim dingin sepanjang tahun.

Namun, ada satu aspek dari musim ini yang ingin dihindari orang, yaitu flu.

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Bersin terus-menerus, pilek, dan demam yang menyertai gejala-gejala ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari Anda.

Dalam hal flu musiman, pepatah 'pencegahan lebih baik daripada pengobatan' sangat tepat.

Sederhana saja: Anda harus mengonsumsi makanan tertentu yang bisa mendukung sistem kekebalan tubuh Anda dalam melawan flu.

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Terlebih lagi, mengonsumsi makanan yang bisa memberi tubuh Anda energi dan kehangatan akan sangat membantu memastikan bahwa ketidaknyamanan yang Anda alami bisa diatasi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi flu dengan cepat dan salah satunya adalah bawang putih.

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