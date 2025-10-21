6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal yang wajib kita lakukan setiap pagi.

Mengonsumsi makanan dan minuman saat sarapan bisa membantu meningkatkan energi.

Namun, tanpa kita sadari, beberapa makanan yang sering dijadikan menu sarapan ini ternyata berbahaya.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gorengan

Gorengan merupakan makanan yang mengandung lemak jenuh yang tidak baik untuk tubuh karena bisa menyebabkan kolesterol.

Seperti diketahui, lemak jenuh bisa menyebabkan tubuh kesulitan membersihkan gula dari darah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas.

Kandungan minyak yang tinggi di dalam gorengan juga bisa mengalami radang tenggorokan.

2. Pancake dan wafel

Pancake dan wafel memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan sehingga sering dijadikan makanan untuk sarapan pagi.