menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda

6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda

6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mi instan dari Korea. Foto: Serious Eat

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal yang wajib kita lakukan setiap pagi.

Mengonsumsi makanan dan minuman saat sarapan bisa membantu meningkatkan energi.

Namun, tanpa kita sadari, beberapa makanan yang sering dijadikan menu sarapan ini ternyata berbahaya.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gorengan

Gorengan merupakan makanan yang mengandung lemak jenuh yang tidak baik untuk tubuh karena bisa menyebabkan kolesterol.

Seperti diketahui, lemak jenuh bisa menyebabkan tubuh kesulitan membersihkan gula dari darah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas.

Baca Juga:

Kandungan minyak yang tinggi di dalam gorengan juga bisa mengalami radang tenggorokan.

2. Pancake dan wafel

Pancake dan wafel memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan sehingga sering dijadikan makanan untuk sarapan pagi.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan Anda konsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja pancake.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI