6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sarapan, Bikin Penyakit Ini Mengintai Anda
jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan hal yang wajib kita lakukan setiap pagi.
Mengonsumsi makanan dan minuman saat sarapan bisa membantu meningkatkan energi.
Namun, tanpa kita sadari, beberapa makanan yang sering dijadikan menu sarapan ini ternyata berbahaya.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Gorengan
Gorengan merupakan makanan yang mengandung lemak jenuh yang tidak baik untuk tubuh karena bisa menyebabkan kolesterol.
Seperti diketahui, lemak jenuh bisa menyebabkan tubuh kesulitan membersihkan gula dari darah, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kegemukan atau obesitas.
Kandungan minyak yang tinggi di dalam gorengan juga bisa mengalami radang tenggorokan.
2. Pancake dan wafel
Pancake dan wafel memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan sehingga sering dijadikan makanan untuk sarapan pagi.
Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan Anda konsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja pancake.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wingstop Hadirkan Buzzter, Gen Z Bisa Eksplorasi Cita Rasa Baru
- 5 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama Pisang
- 5 Makanan Ini Ampuh Meningkatkan Gairah Wanita
- 8 Makanan Diuretik untuk Mengatasi Retensi Air pada Tubuh
- Atasi Kelelahan dengan Rutin Mengonsumsi 8 Makanan Ini
- 7 Makanan Tinggi Kandungan Dopamin yang Bisa Anda Konsumsi