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6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sedang Marah

6 Makanan yang Jangan Dikonsumsi Saat Sedang Marah
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Salah satu jenis pasta. Foto: Hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - SAAT sedang marah, terkadang Anda ingin mengonsumsi makanan untuk meredakan emosi yang Anda rasakan.

Hubungan antara emosi kita dan makanan yang kita konsumsi tidak bisa disangkal.

Sama seperti makanan tertentu bisa meningkatkan semangat dan meningkatkan rasa kesejahteraan, ada juga makanan yang bisa memperburuk emosi negatif seperti kemarahan.

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Ketika kita berada dalam keadaan marah, penting untuk memperhatikan pilihan makanan kita.

Makanan tertentu bisa mengintensifkan respons emosional kita dan menghambat kemampuan kita untuk kembali tenang.

Merupakan kebiasaan umum untuk mengandalkan makanan ketika kita marah. Bahkan ketika kita sudah kenyang, kita tetap makan.

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Namun, Anda harus menyadari bahwa makanan yang Anda makan saat stres akan mengisi Anda secara mental daripada fisik, yang sangat buruk bagi kesehatan batin Anda.

Makan saat sedang marah menyebabkan makan berlebihan, yang bukan kebiasaan sehat.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan Anda konsumsi saat sedang marah dan salah satunya adalah tentu saja makanan pedas.

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