menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi

6 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi

6 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Bagi beberapa orang, biasanya mereka minum kopi bersama dengan camilan, seperti gorengan.

Tidak sedikit juga orang yang mengonsumsinya setelah makan berat.

Baca Juga:

Namun, ternyata tidak semua makanan bisa dikonsumsi bersamaan dengan kopi.

Pasalnya, hal tersebut malah bisa memberikan dampak buruk terhadap tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Daging

Makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan kopi adalah daging.

Kopi mengandung tannate yang membentuk ikatan dengan beberapa mineral dalam makanan.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan kopi dan salah satunya ialah tentu saja gorengan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI