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6 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes

6 Makanan yang Tidak Baik untuk Penderita Diabetes
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Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Gejala diabetes akan dialami berbeda-beda oleh tiap pengidapnya.

Namun, secara umum ada beberapa gejala yang akan dialami oleh penderita diabetes tipe 1 maupun tipe 2.

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Seperti peningkatan rasa haus, peningkatan frekuensi buang air kecil, kelelahan terus menerus, gangguan penglihatan, dan terjadinya infeksi terus menerus.

Infeksi yang terjadi umumnya terjadi pada bagian gusi maupun kulit.

Sedangkan pada wanita, waspada infeksi bagian bagian vagina yang bisa menjadi tanda penyakit diabetes.

Oleh sebab itu, bagi pengidap diabetes jangan pernah konsumsi makanan dan minuman ini.

Sebab, gula darah bisa sangat tak terkendali. Ingatlah, Anda yang sudah menderita diabetes wajib selektif dalam mengonsumsi makanan.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah buah kering.

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