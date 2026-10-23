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6 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Fibroid Rahim

6 Makanan yang Wajib Dikonsumsi Penderita Fibroid Rahim
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Sayur Bayam. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - FIBROID rahim merupakan salah satu penyakit yang menyerang wanita dan harus segera diatasi.

Fibroid rahim adalah pertumbuhan non-kanker di rahim yang memengaruhi sejumlah besar wanita.

Pertumbuhan ini bisa menyebabkan berbagai gejala, termasuk pendarahan menstruasi yang berat, nyeri saat berhubungan ranjang, dan infertilitas.

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Meskipun ada beberapa pilihan pengobatan yang tersedia untuk fibroid rahim, diet memainkan peran penting dalam mengelola kondisi ini.

Perubahan pola makan bisa membantu mengurangi ukuran dan gejala fibroid, serta mencegah kekambuhannya.

Fibroid rahim adalah pertumbuhan non-kanker yang berkembang di dinding otot rahim.

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Fibroid rahim juga dikenal sebagai leiomioma atau mioma. Ukuran fibroid rahim dapat bervariasi, dari sekecil biji hingga sebesar jeruk bali atau bahkan lebih besar.

Fibroid rahim bisa berupa tunggal atau ganda, dan bisa tumbuh di dalam rahim, di permukaan luarnya, atau di dalam dindingnya.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang wajib dikonsumsi penderita fibroid rahim dan salah satunya adalah tentu saja kunyit.

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