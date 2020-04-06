6 Manfaat Air Jahe, Bikin Berat Badan Ambyar
jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal populer yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Jahe sudah lama dikenal merupakan favorit di rumah tangga India, baik kita menggunakannya dalam teh atau makanan yang kita makan.
Selain memberi rasa pada hidangan Anda, jahe secara tradisional telah digunakan dalam ilmu kedokteran seperti Ayurveda dan Homeopati karena memiliki beberapa manfaat kesehatan dan kekuatan penyembuhan.
Itu karena jahe merupakan sumber antioksidan dan sifat antiinflamasi yang sangat baik untuk kulit, rambut, dan tubuh Anda.
Cara terbaik untuk mendapatkan semua manfaat dari herbal ini adalah dengan minum air jahe secara teratur.
Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.
1. Penurunan berat badan
Jahe bukan hanya penambah rasa yang hebat, tetapi juga berfungsi sebagai pilihan yang luar biasa untuk menurunkan berat badan.
Jika Anda minum air jahe secara teratur, maka akan menyerap nutrisi dengan lebih baik dan melepaskan energi secara maksimal, sehingga kamu tidak merasa ingin makan berlebihan.
Ada beberapa manfaat air jahe yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya tentu saja kaya akan antioksidan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 4 Makanan yang Tidak Baik untuk Kulit
- 3 Manfaat Kurma yang Tidak Terduga, Kaya Akan Antioksidan
- 7 Manfaat Susu Kedelai, Ramah untuk Penderita Penyakit Ini
- Masyarakat Rentan Hiperpigmentasi, Dokter Kulit Ingatkan Pentingnya Sunscreen
- 6 Khasiat Jahe Campur Kencur, Ampuh Redakan Migrain
- 9 Manfaat Pepaya, Baik untuk Jantung