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6 Manfaat Air Jahe yang Tidak Terduga, Baik untuk Pencernaan

6 Manfaat Air Jahe yang Tidak Terduga, Baik untuk Pencernaan
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Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH ada minuman yang baik dikonsumsi setelah bangun tidur di pagi hari?

Apakah Anda bangun di pagi hari, melompat ke tempat ternyaman kamu dan minum secangkir air jahe kesukaan Anda saat perut kosong?

Jahe, seperti yang Anda ketahui, menambah cita rasa pada hidangan, makanan, atau minuman apa pun dengan rasa hangat dan pedasnya.

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Namun, pernahkah Anda berpikir untuk minum air jahe di pagi hari?

Mengonsumsi air jahe di pagi hari adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat kesehatannya secara maksimal.

Bahkan Ayurveda berbicara tentang khasiat obat dari mengonsumsi jahe.

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Dalam pengobatan kuno, jahe digunakan sebagai herbal untuk mengurangi risiko berbagai penyakit.

Jahe kaya akan nutrisi dan vitamin penting seperti vitamin C, kalsium, zat besi, tembaga, seng, mangan, dan kromium, dan lainnya.

Ada beberapa manfaat air jahe yang baik dikonsumsi setelah bangun tidur di pagi hari dan salah satunya membantu menurunkan berat badan.

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