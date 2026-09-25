6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Baik untuk Penderita Batu Ginjal
jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa hijau merupakan salah satu minuman yang baik untuk kesehatan.
Tidak hanya menyegarkan dan lezat rasanya, air kelapa hijau juga dilengkapi banyak nutrisi, yang manfaatnya bisa berdampak baik pada tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Membantu rehidrasi
Karena dilengkapi kalsium, kalium, magnesium, natrium dan fosfor, peneliti percaya bahwa air kelapa hijau bisa membantu rehidrasi.
Dibandingkan meminum minuman berenergi yang penuh dengan gula, ada baiknya mengonsumsi air kelapa hijau setelah melakukan olahraga.
Selain rendah kolesterol dan gula, air kelapa hijau juga lezat serta mampu melepaskan dahaga.
2. Menangkal radikal bebas
Sebuah penelitian pada hewan yang telah terpapar racun, menunjukkan manfaat air kelapa hijau dalam menjinakkan radikal bebas dengan antioksidannya.
3. Sumber nutrisi
Air kelapa hijau terbentuk secara alami di dalam tempurungnya, dan mengandung 94 persen air serta sedikit lemak.
Ada beberapa manfaat air kelapa hijau yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan kadar gula darah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jaga Kadar Gula Darah Tetap Stabil dengan Mengonsumsi 4 Makanan Ini
- 3 Makanan yang Baik untuk Mengatur Kadar Gula Darah
- 3 Khasiat Air Kelapa Hijau Campur Madu Murni, Wanita Pasti Suka
- Mengapa Pasien Diabetes Tipe 1 Wajib Terapi Insulin? Simak Penjelasan Dokter Taufik
- 6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Wanita Pasti Suka
- 6 Khasiat Air Kelapa Hijau Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini