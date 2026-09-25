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6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Baik untuk Penderita Batu Ginjal

6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Baik untuk Penderita Batu Ginjal
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Ilustrasi air kelapa. Foto: Here-Asia/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa hijau merupakan salah satu minuman yang baik untuk kesehatan.

Tidak hanya menyegarkan dan lezat rasanya, air kelapa hijau juga dilengkapi banyak nutrisi, yang manfaatnya bisa berdampak baik pada tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Membantu rehidrasi

Karena dilengkapi kalsium, kalium, magnesium, natrium dan fosfor, peneliti percaya bahwa air kelapa hijau bisa membantu rehidrasi.

Dibandingkan meminum minuman berenergi yang penuh dengan gula, ada baiknya mengonsumsi air kelapa hijau setelah melakukan olahraga.

Selain rendah kolesterol dan gula, air kelapa hijau juga lezat serta mampu melepaskan dahaga.

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2. Menangkal radikal bebas

Sebuah penelitian pada hewan yang telah terpapar racun, menunjukkan manfaat air kelapa hijau dalam menjinakkan radikal bebas dengan antioksidannya.

3. Sumber nutrisi

Air kelapa hijau terbentuk secara alami di dalam tempurungnya, dan mengandung 94 persen air serta sedikit lemak.

Ada beberapa manfaat air kelapa hijau yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan kadar gula darah.

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