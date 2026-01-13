menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Wanita Pasti Suka

6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Wanita Pasti Suka

6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Wanita Pasti Suka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Air kelapa hijau memiliki kandungan yang sangat membantu menjaga kondisi kesehatan dan mengatasi penyakit tertentu.

Anda bisa mengonsumsi air kelapa hijau begitu saja atau dicampur dengan madu.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Manfaat air kelapa hijau yang pertama ialah meningkatkan kekebalan tubuh.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi permasalahan kesehatan pada tubuh adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan yang dimiliki oleh tubuh itu sendiri.

Baca Juga:

Peningkatan kekebalan tubuh tersebut bisa diperoleh dari manfaat kelapa hijau yang dikonsumsi rutin setiap harinya.

2. Meningkatkan pencernaan tubuh

Air kelapa hijau dikenal memiliki manfaat dalam membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia.

Ada beberapa manfaat air kelapa hijau yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah bantu atasi sembelit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI