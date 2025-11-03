6 Manfaat Air Kelapa untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang menyerang orang dewasa.
Mengatasi dengan berbagai cara tradisional menjadi salah satu solusi yang patut dipertimbangkan.
Salah satunya yakni dengan mengonsumsi air kelapa. Air kelapa mengandung karbohidrat, air, protein dan lemak dibawah 1 persen serta vitamin serta mineral dalam jumlah yang signifikan.
Air kelapa memiliki rasa yang segar dan agak manis hal ini disebabkan kandungan gula serta elektrolit.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Vitamin B6
Vitamin B6 mengurangi homosistein yang merupakan protein berbahaya yang membuat arteri kaku dan meningkatkan tekanan darah tinggi.
2. Vitamin C
Manfaat vitamin C membantu pembuluh darah agar tenang.
Meningkatkan oksidan nitrat yang membantu pembuluh darah melebar.
Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kelapa untuk penderita tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah kaya kandungan kalium.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Makanan untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi
- Redakan Tekanan Darah Tinggi dengan Mengonsumsi 4 Buah Ini
- 3 Khasiat Minum Air Kelapa Muda untuk Wanita
- 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Ginjal yang Tidak Sehat
- 4 Manfaat Air Kelapa, Bantu Cegah Serangan Radikal Bebas
- 4 Buah Sahabat Terbaik Penderita Tekanan Darah Tinggi