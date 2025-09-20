menu
6 Manfaat Air Kunyit, Menurunkan Risiko Serangan Penyakit Jantung

Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Dalam hal rempah-rempah, kunyit merupakan rempah yang umum ditemukan di setiap dapur.

Selain bisa meningkatkan tampilan dan rasa makanan, rempah-rempah ini juga bagus untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Segelas air kunyit memiliki banyak manfaat. Air kunyit juga bagus untuk kekebalan tubuh Anda serta meningkatkan pencernaan yang lebih baik.

Air kunyit juga bagus untuk kulit Anda dan bisa ditambahkan ke banyak masker dan masker kulit buatan sendiri.

Ini semua berkat kandungan antioksidan, antiinflamasi, dan vitamin C-nya.

Selain itu, jika Anda mencari detoksifikasi, manfaat kesehatan dari air kunyit bisa membuat Anda tercengang.

Air kunyit adalah minuman yang dibuat dengan merendam akar kunyit dengan air.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kunyit yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan kekebalan tubuh.

