6 Manfaat Air Kunyit, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Kronis Ini

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang mengandung banyak manfaat baik untuk tubuh.

Kunyit adalah bahan yang memberikan warna kuning cerah pada masakan Anda.

Rempah ini tidak hanya mengubah tampilan dan rasa makanan Anda, tetapi juga sangat baik untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Selain bisa ditaburkan pada sayuran saat memasak, Anda juga bisa minum air kunyit untuk kesehatan yang lebih baik.

Minuman ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh serta melancarkan pencernaan.

Minuman sehat ini juga bagus untuk kulit Anda dan bisa ditambahkan ke berbagai masker dan lulur buatan sendiri.

Manfaat kesehatan ini terkait dengan kandungan antioksidan, antiinflamasi, dan vitamin C dalam kunyit.

Air kunyit adalah minuman yang dibuat dengan merendam akar kunyit dalam air.