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6 Manfaat Air Rebusan Daun Mangga, Bantu Obati Batu Ginjal

6 Manfaat Air Rebusan Daun Mangga, Bantu Obati Batu Ginjal
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Ilustrasi: Buah Mangga. Foto: Humas Kementan

jpnn.com, JAKARTA - DAUN mangga telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Faktanya, daun mangga (Mangifera Indica) yang terkenal dengan kelembutan teksturnya itu bisa dijadikan bahan memasak untuk melezatkan makanan, atau sekadar dikonsumsi sebagai teh herbal.

Pada awalnya, tidak ada yang menyangka kalau daun mangga memiliki manfaat kesehatan.

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Namun, saat para peneliti turun tangan dan mencoba meneliti kandungan daun mangga lebih jauh, hasilnya cukup mengejutkan.

Penyakit yang bisa dilawan sangat banyak. Saking banyaknya, minuman ajaib ini banyak dibuat teh daun mangga.

Studi dari KA Shah, MB Patel, RJ Patel, dan PK Parmar tahun 2010 menyebutkan, berbagai pengobatan populer sudah menggunakan air rebusan daun mangga.

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Studi menunjukkan bahwa mangga bisa menjadi antidiabetes, antioksidan, antivirus dan anti-bengkak.

Salah satu cara populer dengan merebus daun mangga selama 10-15 menit dalam 150 mililiter air.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air rebusan daun mangga dan salah satunya ialah membantu mengobati batu ginjal.

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