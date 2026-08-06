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6 Manfaat Air Rebusan Daun Pepaya, Wanita Pasti Suka

6 Manfaat Air Rebusan Daun Pepaya, Wanita Pasti Suka
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Daun Pepaya. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN pepaya merupakan salah satu sayuran kesukaan banyak orang.

Daun pepaya juga telah lama diketahui bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Pasalnya, daun pepaya mengandung senyawa yang disebut karpain yang membantu membunuh mikroorganisme dari sistem pencernaan dan mengobati masalah pencernaan lainnya.

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Selain itu, juga mengandung flavonoid; tanin; α-tokoferol (sejenis vitamin E); beta-karoten; asam askorbat; alkaloid (carpaine); fenol; mineral seperti kalsium; natrium; besi; magnesium; dan vitamin A, C, B, K.

Cara mengolah daun pepaya sangat mudah. Sediakan 3 lembar daun pepaya, kemudian cuci daun hingga bersih terlebih dahulu.

Setelah itu rebus daun pepaya dengan 500 ml air. Lalu tumbuk daun adas dan masukan dalam rebusan daun pepaya.

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Rebus ramuan tersebut hingga mendidih. Kemudian, ambil segelas air rebusan, dan campurkan dengan sedikit garam.

Minumlah ramuan tersebut seminggu sekali selama sebulan. Setelah meminum ramuan di atas, bisa dibuktikan sendiri hasilnya.

Ada beberapa manfaat air rebusan daun pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah melawan peradangan.

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