6 Manfaat Alpukat, Baik untuk Kesehatan Usus

JAKARTA - ALPUKAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Bisakah makan alpukat sehari menjauhkan Anda dari dokter? Alpukat memiliki banyak nutrisi penting seperti lemak sehat dan serat yang penting bagi tubuh.

Alpukat juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang bisa meningkatkan kesehatan usus, meningkatkan fungsi pencernaan, serta kesehatan mata.

Mengonsumsi satu alpukat sehari bisa meningkatkan kualitas diet Anda, catat sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Current Developments in Nutrition.

Alpukat, yang sebenarnya adalah buah beri, sangat serbaguna dalam hal cara konsumsi dan bisa ditambahkan dalam berbagai hal untuk meningkatkan rasa.

Kualitas ini menjadikan alpukat salah satu makanan paling populer karena berkontribusi terhadap nutrisi serta kesehatan.

Alpukat adalah buah hijau, buah beri, yang sering disalahartikan sebagai sayuran.

Alpukat memiliki tekstur lembut dan rasa kacang yang lembut.