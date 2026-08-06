6 Manfaat Asam Jawa, Baik untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.
Salah satu manfaat asam jawa ini berfungsi untuk melarutkan lemak yang ada dalam tubuh.
Lemak tersebut akan dikeluarkan pada saat berkemih. Apalagi, asam jawa mengandung vitamin C; manfaat potasium; betakaroten; manfaat magnesium; manfaat zat besi; niacin; dan thiamin.
Untuk mendapatkan manfaatnya, asam jawa bisa diolah menjadi minuman asam jawa yang segar.
Caranya: Ambil 3 biji asam jawa, kemudian kocok asam jawa dalam gelas dan rendam dengan air panas 150 ml serta aduk perlahan.
Campurkan madu secukupnya. air rendaman asam jawa siap untuk dihidangkan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Meningkatkan Sistem Imun
Manfaat asam jawa yang bisa didapatkan karena antioksidan di dalamnya membantu mengurangi risiko penyakit kronis.
Ada beberapa manfaat asam jawa yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja meningkatkan sistem imun.
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