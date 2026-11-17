jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa merupakan salah satu makanan yang bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Asam jawa mengandung berbagai nutrisi penting seperti manfaat vitamin C, manfaat potasium, betakaroten, manfaat magnesium, manfaat zat besi, niacin, dan thiamin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi jerawat

Manfaat asam jawa untuk wajah berjerawat juga sangat baik karena bisa membantu mengatasi jerawat membandel yang merusak penampilan.

Meskipun telah tersedia beragam produk untuk penghilang jerawat seperti manfaat acnol, tetapi penggunaan cara yang alami tentu lebih disarankan karena minim efek samping dan tentunya lebih murah.

Anda bisa menggunakan ramuan dari asam jawa, kencur, daun sambiloto, daun jintan, dan temulawak. Semua bahan ini diambil sarinya dan diminum secara teratur.

Selain sebagai obat dalam asam jawa juga bisa dijadikan obat luar yang diaplikasikan pada wajah secara langsung.

2. Mencegah penuaan dini

Asam jawa juga baik untuk mencegah terjadinya penuaan dini, sehingga Anda tampak awet muda.