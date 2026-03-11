6 Manfaat Asam Jawa untuk Kulit, Wanita Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa sering digunakan sebagai salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Namun, ternyata asam jawa memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan dan kecantikan.

Pasalnya, asam jawa mengandung berbagai nutrisi penting seperti manfaat vitamin C, manfaat potasium, betakaroten, manfaat magnesium, manfaat zat besi, niacin, dan thiamin.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menghilangkan bekas jerawat

Manfaat asam jawa yang pertama ialah membantu menghilangkan bekas jerawat.

Penanganan jerawat yang tidak tepat bisa meninggalkan noda bekas jerawat yang merusak penampilan wajah.

Untuk mengatasinya ada banyak cara yang bisa dilakukan seperti manfaat chemical peeling.

Selain itu Anda juga bisa memanfaatkan ramuan asam jawa yang juga memiliki manfaat serupa sehingga wajah terlihat bersih tanpa noda bekas jerawat.