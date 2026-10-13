6 Manfaat Bawang Putih Campur Jahe, Pasangan Pasti Suka

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih merupakan herbal yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bawang putih dan jahe juga mengandung beberapa jenis vitamin serta mineral yang manfaatnya sudah digunakan sejak dulu untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Menyembuhkan Sakit Kepala

Efektivitas jahe dan bawang putih untuk sakit kepala sudah terbukti di mana jahe bisa meningkatkan keparahan dan juga gejala yang ditimbulkan ketika sakit kepala.

Dengan cara memblokir prostaglandin yakni bahan kimia penyebab peradangan pada pembuluh darah otak.

Kekuatan antiinflamasi yang terkandung dalam bawang putih dan jahe juga bisa mengurangi ketidaknyamanan ketika sakit kepala, flu dan bahkan sebagai solusi masuk angin alami.

2. Mengatasi Batuk

Jahe dan bawang putih dianggap sebagai obat terbaik untuk mengatasi penyumbatan pada hidung dan juga bronkial.

Senyawa utama dalam jahe bernama gingerol dan allicin dalam bawang putih bisa menjadi solusi batuk alami sekaligus mengatasi gejala yang menyertai akibat radang.