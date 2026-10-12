6 Manfaat Beras Merah, Baik untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi
jpnn.com, JAKARTA - BERAS merah merupakan makanan yang mnegandung segudang nutrisi.
Masyarakat saat ini mulai menyadari keunggulan beras merah dibandingkan beras biasa yang digunakan sebagai makanan pokok.
Nasi putih memang memiliki rasa yang lebih enak daripada nasi merah.
Namun, beras merah mengandung zat gizi baik yang tidak dipunyai nasi putih.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Sumber antioksidan
Beras merah merupakan salah satu sumber yang sangat baik untuk antioksida.
Kandungan berbagai vitamin dan mineral yang terdapat di dalamnya bisa membantu membuang radikal bebas dalam tubuh.
2. Menjaga kesehatan tulang
Magnesium merupakan zat selain vitamin D dan kalsium yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi.
Ada beberapa manfaat beras merah yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu menurunkan gula darah.
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