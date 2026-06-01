6 Manfaat Biji Delima, Turunkan Risiko Serangan Penyakit Ini

DELIMA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Delima rendah kalori dan tinggi serat serta antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jantung dan kulit Anda.

Karena tidak mengandung banyak kalori atau lemak, buah ini bisa menjadi bagian dari rencana diet manajemen berat badan Anda.

Ternyata, bukan hanya buahnya yang merah, berair, dan cerah saja yang kaya akan nutrisi.

Biji delima juga kaya akan nutrisi penting dan menawarkan banyak manfaat kesehatan.

Biji ini bisa mengurangi peradangan dalam tubuh, dan mengurangi risiko penyakit kronis.

Jadi, jika Anda menghindari makan biji buah ini, pikirkan lagi.

Biji delima kaya akan antioksidan, terutama punicalagin dan antosianin, yang membantu melawan stres oksidatif, mengurangi peradangan, dan melindungi sel dari kerusakan.