6 Manfaat Biji Pala yang Bikin Kaget
jpnn.com, JAKARTA - PALA merupakan salah satu rempah yang mengandung segudang nutrisi.
Sejak zaman dahulu kala, nenek moyang kita telah menggunakan berbagai rempah di dapur karena khasiat obatnya.
Banyak rempah tersebut telah hilang dari rak dapur kita saat ini.
Salah satunya adalah rempah hangat yang disebut biji pala atau jaiphal.
Kacang pedas ini, yang terutama dikenal karena aromanya yang manis, telah digunakan sejak lama untuk membumbui masakan dan makanan penutup.
Selain sifat aromatiknya, pala memiliki potensi aplikasi terapeutik yang sangat besar.
Dalam budaya perusahaan yang serba cepat saat ini, multitasking dan stres telah menjadi faktor utama penyebab kecemasan dan insomnia.
Untuk mengatasi situasi ini, saya yakin sebagian besar dari Anda menyerah pada berbagai solusi mahal dan hambar seperti teh chamomile, hanya untuk menyebutkan beberapa.
Ada beberapa manfaat biji pala yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya mendukung penurunan berat badan.
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