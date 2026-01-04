menu
6 Manfaat Biji Pepaya, Ampuh Meringankan Nyeri Otot

Ilustrasi buah pepaya. Foto: hallosehat

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah kesukaan banyak orang karena mengandung nutrisi yang luar biasa.

Tidak hanya dagingnya saja, biji pepaya juga mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan.

Biji pepaya yang memiliki selaput kulit tipis yang licin terkenal pula sebagai bahan obat tradisional.

Biji buah pepaya atau Carica papaya L. secara tradisional dimanfaatkan sebagai obat karena mengandung asam lemak berkhasiat, seperti asam oleat, asam palmitat, asam linoleate, dan asam stearat.

Cara mengolah biji pepaya sangat mudah, tumbuk halus 7 biji pepaya kering. Lalu tambahkan pada makanan atau minuman Anda.

Pastikan mengonsumsi dengan kadar yang tepat. Bisa juga biji pepaya dimakan langsung tanpa dikunyah, cukup dibantu air putih layaknya minum obat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menjaga Sistem Pencernaan

Manfaat biji pepaya yang pertama ialah baik untuk menjaga sistem pencernaan.

Ada beberapa manfaat biji pepaya yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah membantu melindungi ginjal.

