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6 Manfaat Buah Delima, Baik untuk Kesehatan Jantung

6 Manfaat Buah Delima, Baik untuk Kesehatan Jantung
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Ilustrasi buah delima. Foto: pinterest

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai jenis buah yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan.

Salah satunya adalah buah delima. Buah berwarna merah cerah ini tidak hanya cantik atau enak.

Penelitian modern sebenarnya mendukung banyak kepercayaan tradisional seputar manfaat buah delima.

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Mulai dari kesehatan jantung hingga kulit bercahaya, kekebalan hingga keseimbangan hormonal, ada alasan mengapa ahli gizi menyebutnya sebagai makanan super.

Yang menonjol adalah buah delima kaya akan antioksidan, serat, vitamin C, dan potasium, nutrisi yang mendukung berbagai fungsi tubuh tanpa menambah terlalu banyak kalori.

Mengonsumsi buah delima setiap hari pasti bisa membuat perbedaan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthians.com.

1. Bagus untuk Kesehatan Jantung

Manfaat buah delima yang pertama adalah baik untuk kesehatan jantung.

Ada beberapa manfaat buah delima yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya baik untuk pencernaan.

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