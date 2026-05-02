6 Manfaat Buah Delima, Baik untuk Tulang

jpnn.com, JAKARTA - DELIMA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Kaya akan antioksidan, vitamin A, C, dan E, buah delima adalah buah padat nutrisi yang tak perlu diragukan lagi untuk Anda konsumsi secara teratur.

Mengonsumsi buah ini secara teratur bisa meningkatkan kesehatan Anda. Penasaran untuk mengetahuinya?

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Memperkuat tulang Anda

Jika Anda mencari sesuatu yang secara alami bisa meningkatkan kesehatan tulang Anda, maka buah delima adalah jawabannya.

Buah ini membantu mencegah hilangnya kepadatan tulang, karena kandungan flavonoidnya yang tinggi.

Flavonoid ini melawan peradangan dalam tubuh, yang bisa menyebabkan masalah seperti kerusakan tulang rawan dan osteoartritis.

Selain itu, sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menunjukkan bahwa ekstrak buah delima bisa memblokir enzim yang bertanggung jawab atas kerusakan sendi pada penderita osteoartritis.