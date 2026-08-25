6 Manfaat Buah Naga, Baik untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - BUAH naga merupakan salah satu jenis buah yang disukai banyak orang.

Buah naga telah mendapatkan banyak popularitas di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya buah super eksotis yang baru.

Tanamannya, kaktus Hylocereus, juga dikenal sebagai ratu Honolulu, berasal dari sebagian Meksiko selatan dan Amerika Tengah dan sekarang tumbuh di banyak bagian dunia.

Faktanya, karena popularitas dan konsumsinya yang meningkat di India, budidaya buah naga telah didorong di Kutch, Gujarat dan juga diberi nama Sansekerta, 'kamalam', yang berarti teratai karena kemiripannya dengan bunga.

Ada banyak nama lain untuk buah naga, termasuk pitaya, pithaya, pir stroberi, dan lainnya.

Salah satu alasan popularitas buah naga adalah penampilan dan rasanya yang unik.

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Meskipun kebanyakan orang mengenalnya karena warna merah muda cerahnya yang khas dengan daun hijau seperti tanduk, ada varietas lain yang bagian luarnya berwarna kuning.

Namun, manfaat dan rasa buah naga kuning tetap sama dengan warna merah atau merah muda.