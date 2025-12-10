6 Manfaat Buah Naga, Baik untuk Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai jenis buah.
Salah satu jenis buah yang cukup populer saat ini ialah buah naga.
Buah naga jika dikonsumsi secara rutin bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.
Pasalnya, buah naga memiliki kandungan nutrisi yang lengkap di antaranya karbohidrat; serat; antioksidan; protein; kalsium; fosfor; magnesium; zat besi; vitamin B1; vitamin B2; dan vitamin C.
Untuk mendapatkan manfaat kecantikan kulit, wanita harus mengonsumsi buah ini karena hasilnya bikin melongo.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Memelihara kesehatan mata
Manfaat buah naga yang pertama ialah memnabtu memelihara kesehatan mata.
Selama ini kita mengenal wortel sebagai buah yang sangat baik untuk memelihara kesehatan mata.
Ada beberapa manfaat buah naga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya menjaga kesehatan jantung.
