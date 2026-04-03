menu
JPNN.comJPNN.com
6 Manfaat Buah Naga, Bikin Jantung Bahagia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Buah Naga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai buah yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan.

Salah satunya adalah buah naga. Buah naga memiliki tampilan yang cukup menarik.

Buah naga umumnya memiliki kulit berwarna merah muda atau kuning cerah dengan daun hijau, dan daging berwarna putih dan biji hitam di dalamnya.

Baca Juga:

Namanya mungkin sedikit menakutkan, tetapi buah ini memiliki banyak manfaat.

Baik itu masalah pencernaan atau sistem kekebalan tubuh yang lemah, buah naga bisa bermanfaat bagi kesehatan Anda.

Itulah sebabnya banyak orang, termasuk penderita diabetes, sangat menyukainya.

Baca Juga:

Peneliti dari sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan di Perpustakaan Kedokteran Nasional AS memperhatikan tren penurunan glukosa darah setelah mengonsumsi buah tersebut.

Seperti halnya makanan apa pun, moderasi adalah kuncinya. Jangan makan buah naga berlebihan karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi.

Ada beberapa manfaat buah naga yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya adalah baik untuk manajemen berat badan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI