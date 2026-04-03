6 Manfaat Buah Naga, Bikin Jantung Bahagia

jpnn.com, JAKARTA - ADA berbagai buah yang bisa Anda konsumsi untuk menjaga kesehatan.

Salah satunya adalah buah naga. Buah naga memiliki tampilan yang cukup menarik.

Buah naga umumnya memiliki kulit berwarna merah muda atau kuning cerah dengan daun hijau, dan daging berwarna putih dan biji hitam di dalamnya.

Baca Juga: 3 Manfaat Buah Naga yang Bikin Kaget

Namanya mungkin sedikit menakutkan, tetapi buah ini memiliki banyak manfaat.

Baik itu masalah pencernaan atau sistem kekebalan tubuh yang lemah, buah naga bisa bermanfaat bagi kesehatan Anda.

Itulah sebabnya banyak orang, termasuk penderita diabetes, sangat menyukainya.

Peneliti dari sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan di Perpustakaan Kedokteran Nasional AS memperhatikan tren penurunan glukosa darah setelah mengonsumsi buah tersebut.

Seperti halnya makanan apa pun, moderasi adalah kuncinya. Jangan makan buah naga berlebihan karena bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi.